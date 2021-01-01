Bazı GM'ler: "Simmons, neredeyse LeBron kadar atletik!"

NBA'den bazı yöneticilerin, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın "neredeyse Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James kadar" acayip bir atletizme sahip olduğunu söyledikleri iddia edildi.



Sixers, Atlanta Hawks'a karşı playoff serisinde Philadelphia için bir faktör olmayan bir oyuncu olduktan sonra Simmons'ı takas edebilir.



Cleveland.com'dan Terry Pluto'ya göre, NBA'den iki yönetici halen Simmons'ın LeBron benzeri atletizmiyle herhangi bir takımın önemli bir parçası olma potansiyeline sahip olduğunu iddia ettiler:



"İki NBA yöneticisi bana, Simmons için 'Dört sezondur NBA'de. Acayip bir atletizmi var, bu alanda neredeyse LeBron James gibi.' açıklamasını yaptılar. Bunu fizikli bir adam olarak hız, güç, zıplama vb. açılardan söylüyorlar."



Sixers ekibi kadrosuna başka bir hücum süperstarı eklemek isteyebileceği için, Simmons'ın bu yaz takas edilmesi beklenen oyuncular arasında olabileceği tahmin ediliyor.



76ers ile kariyeri boyunca Simmons, 15.9 sayı, 8.1 ribaund ve 7.7 asist ortalamaları tutturmuştu.



