NBA'deki bazı yöneticilerin, Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown'a verdiği tarihi maksimum kontrat uzatmasına "şaşırdığı" iddia edildi.



Celtics geçtiğimiz gün Brown'ın kontratını beş yıllığı 304 milyon dolarlık 'supermax' sözleşmesiyle uzatarak, 26 yaşındaki oyuncuya NBA tarihinin en yüksek meblağlı kontratını vermişti.



ESPN'den Zach Lowe ise, bazı rakip takımların şimdiden bu tarihi yeni anlaşma hakkında duydukları şüpheyi dile getirdi:



"İyi bir kontrat, yani artı değer bir kontrat olacak mı? Muhtemelen hayır. Jaylen Brown'ın bir oyun kurucu olarak kendini geliştirmesi gerekecek... driplingi, pasörlüğü ve asist-top kaybı oranı ortalamanın çok altında. Bazı takım yöneticileri bana 'Celtics gerçekten üçüncü, dördüncü, hatta beşinci en iyi oyuncusuna tüm bu parayı ödeyecek mi?' gibi şeyler söylemişti."



Brown, kendisini 2028 sezonunun sonuna kadar Celtics kadrosunda tutacak sözleşmesinin ilk yılında 52.3 milyon dolar, son yılında ise 69.1 milyon dolar kazanacak.



