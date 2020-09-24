"Bazı Clippers oyuncuları, kendilerini Paul George kadar iyi görüyor" iddiası!

FOX Sports'un analisti Chris Broussard, bazı LA Clippers oyuncularının, takımın süperstarı Paul George'un özel muamele görmesi ve grubun liderliğini üstlenmesi konusunda sorun yaşadığını, sebebinin ise bazılarının basketbol sahasında kendisi kadar iyi olduklarını düşünmeleri olduğunu belirtti.



Clippers'ın sahadaki performansı ve soyunma odasının durumu ile ilgili Orlando'da sezonun yeniden başlamasından bile önce gelen bazı sorular, aylar sonra, Batı Konferansı yarı finallerindeki destansı çöküşlerinin ardından birkaç cevap bulmuş ve takımın yapısı ve kimyası hakkında bir şeylerin pek doğru olmadığı görüldüğü için, kendileri ile ilgili tüm bu endişeler bir nevi haklı çıkmıştı.



Broussard, bu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Paul George'un istikrarsız oyunu yüzünden, takım arkadaşlarının kendisinin basmakalıp sözlerine katlanma konusunda zor anlar yaşadıklarını duydum. Denver'a karşı iki 10 sayılık, Dallas'a karşı da 9 ve 11 sayılık performansları olduğu için, soyunma odasında, maksimum kontratlı, eski MVP adayı ve her yıl All-Star seçilen bir oyuncunun bu şekilde konuşmalar yaptığını duymak istemiyorlar. Yani bu bir sorun, ben de aynı tür şeyler duydum.



Ayrıca takımdaki bazı rol oyuncularının gerçekten Paul George kadar iyi olduklarını düşündükleri de söylendi. Yani Doc Rivers'tan aldığı özel muameleyle ilgili bazı sorunlar yaşıyorlar. Kahwi'ın özel muamele görmesiyle başa çıkabiliyorlar, çünkü çoğunlukla iyi oynamıştı ve ondan ne alacağınızı da biliyorsunuz. Ama Paul George biraz inişli çıkışlıydı ve bana bazı adamların onun kadar iyi olduklarını düşündüklerini söylediler, bu yüzden bu bir sorun."



Bu ayın başlarında, George'un bir maç sonrasında sadakatle ve başka bir maratona hazırlanmayla ilgili bir konuşma yaptığında, bazı oyuncuların "gözlerini devirdiği" bildirilmişti.



