Bazemore, yakın arkadaşı Steph ile tekrar oynayacağı için çok mutlu!

Golden State Warriors'a altı sene sonra geri dönen Kent Bazemore, uzun süreli arkadaşı Stephen Curry ile oynamanın nasıl bir his olduğunu anlattı.



2014'te Warriors, Bazemore'u Los Angeles Lakers'a takas etmişti ve o zamandan beri, 31 yaşındaki oyuncu ve Curry her zaman iletişim halinde kalarak, tekrar bir araya gelip gelmeme konusunu tartışmışlardı.



Warriors, Bazemore'u yakın zamanda tek yıllığı 2.3 milyon dolarlık bir kontratla kadroya katarak, iki arkadaşın hayallerini gerçekleştirmiş oldu.



Yaptığı bir röportajda Bazemore, muhabirlere Steph ile olan arkadaşlığından şöyle bahsetti:



"Her zaman onu desteklerim. Burada olmadığım zamanlarda bile onun en büyük savunucularından biriydim. Her zaman iletişim halinde kaldık. Bu gerçekten açıklayamayacağınız bir şey. Aramızda belli bir enerji var. Kendisi ağabeyim gibidir.



İşlerin nasıl yapılması gerektiğine dair atmosferi gerçekten belirleyen bir oyuncudur. Bir insan olarak çok özverilidir. Bir süperstar olarak, takımda her şeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama o asla böyle biri olmamıştı. Bunu her zaman takdir etmişimdir, çünkü ben de hayatımı böyle yaşamayı severim, büyük bir alçakgönüllülükle. Andre Iguodala'nın da bunu daha önce söylediğini duymuşsunuzdur; Steph için her türlü oynarsınız.



Ona büyük bir saygım var. Bu kadar nefret duyan kişiye rağmen hala işini halledebiliyor. İki kez MVP oldu, üç kez şampiyon oldu. Çok fazla ödül kazandı. Bütün gün böyle anlatabilirim. O adamımdır. Onu ölesiye severim ve bazı şut kapışmalarında kendisini yenmişliğim de var."