Bazemore: "LeBron bana çok fazla zihinsel ve fiziksel acı çektirdi"

Los Angeles Lakers'ın yeni forveti Kent Bazemore, kariyeri boyunca LeBron James'in kendisine "çok fazla zihinsel ve fiziksel acı" yaşattığını söyledi.



32 yaşındaki oyuncu, 10 yıllık NBA kariyerinin ardından sonunda LeBron ile aynı takımda olmaktan heyecan duyduğunu belirtti:



"LeBron'un saha görüşünü her zaman takdir etmişimdir. Daha önce bu adamın kariyerim boyunca bana çok fazla zihinsel ve fiziksel acı çektirdiğini söylemiştim. Bu yüzden onunla aynı tarafta olmayı ve şampiyon olmaya çalışmayı dört gözle bekliyorum.



Basketbol oyunu için yaptıklarından dolayı ve hatta bubble'daki şampiyonluğu kazanabildiğinden ötürü, ona saygım çok büyük. Ben de oradaydım ve bunu halletmelerinin onlar için ne kadar zor olduğunu görmüştüm. Kolej dönemimde o ligdeyken bile, hep ona karşı oynamak istemiştim.



Atlanta'daki ilk yılımda, Doğu Konferansı Finalleri'ndeyken bu fırsatı ilk kez yakalamıştım. Onun ne kadar farklı bir canavar olduğunu anlamıştım ve kendisini savunmak zorunda kaldığım için resmen uykularım kaçmıştı.



Onunla biraz fiziksel oynamaya çalıştığımız an, takımı beni biraz hırpalıyordu ama ben asla geri adım atmazdım. Ve bence bu durum, beni hep onu yenmek istemeye itmişti. Muhtemelen bunun karşılıklı saygı durumu olduğunu söyleyebilirim.



Tabii ki ligdeki 15 yıllık özgeçmişim onunkine yakın bile değil, ama muhtemelen bu süreçte asla geri adım atmayan adamlardan biri olduğumu söyleyecektir. Ve bu antrenmanlarda bile değişmeyecek."



