Bayramınız kutlu olsun

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm Sporx okuyucularının bayramını kutluyoruz.



Pandemi nedeniyle bu bayramı yine evlerimizde geçirmek zorundayız. Ancak bu bayramın sevdiklerimizinden ayrı son bayram olmasını diliyoruz.



Yeniden sağlıklı günlere, sevdiklerimizle buluştuğumuz bayramlara kavuşmak tek arzumuz...



