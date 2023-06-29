Bayramın 2. günü eczaneler açık mı? 29 haziran bugün eczaneler açık mı? Eczanelerin çalışma saatleri ile eczaneler cumartesi günü açık mı sorusu, ilaç almak zorunda olan vatandaşların araştırdığı konular arasında. Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mı sorusu da merak edilen başlıklar arasında. Sadece ilaç temininde değil pek çok medikal ürünün de vatandaşa ulaşmasını sağlayan sağlık kurumları arasında yer alan eczaneler cumartesi açık mı? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık? İşte 2023 eczane çalışma saatleri...Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak fakat;3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.Hafta içi: 09.00- 19-00Cumartesi: 09.00- 19.00Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık.Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine göre değişmekte. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık olur. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatleri arasında faaliyet gösteremezler.Dolayısıyla pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.