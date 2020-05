Bayramı namazı nasıl kılınır, resimli anlatım

Bayram namazı nasıl kılınır tam ve doğru anlatımı haberimizde bulabilirsiniz. Resimli anlatım şeklinde ve yazılı doğru şekilde bayram namazı kılınışını haberimizde bulabilirsiniz. Bayram namazında cemaat oluşturulduğu sürece namaz kılınabilir ancak tek başınıza bayram namazı kılabilmeniz mümkün değildir. Ramazan bayramı namazı evde kılınır mı sorusuna ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda detaylar belli oldu. Ramazan Bayramında camilerin açılmayacağı belirtilirken Ramazan bayramı namazının evlerde istenirse küçük bir cemaat oluşturarak kılınabileceği söyleniyor. Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.Ramazan Bayrami Namazının kılınışı Birinci Rek'at:1) Cemaat düzgün siralar halinde imamin arkasinda yeralir ve ''Niyet ettim Allah rizasi için Ramazan Bayrami namazini kilmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam ''Allahü Ekber'' deyip ellerini yukariya kaldirinca. cemaat de ''Allahü Ekber'' diyerek ellerini yukariya kaldirip göbegi altina baglar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice ''Sübhaneke''yi okur .Bundan sonra üç kere tekbir alinir. Tekbirlerin alinisi söyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun pesinden gizlice ''Allahü Ekber'' diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukariya kaldirip sonra asagiya saliverirler. Burada kisa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilip yine asagiya saliverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilir ve asagiya saliverilmeden baglanir.4) Bundan sonra imam, gizlice ''Euzü Besmele'', açiktan fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir sey okumaz, imami dinler)5) Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rek'ata) kalkilir ve eller baglanir .ikinci Rek'at:6) imam gizlice Besmele, açiktan da fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alir , üçüncü tekbirden sonra eller baglanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varilir,.sonra da secdeler yapilarak oturulur.7) Oturusta. imam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina... duasini okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazo bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayrami namazinin kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti degisiktir.Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).1. Tekbiri alırız.Subhaneke2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarızİmamın Fatiha okumasını dinleriz.İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.RükuSecdeAra oturuşSecdeBesmeleİmamın Fatiha okumasını dinleriz.İmamın Bir sure okumasını dinleriz.1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak rükuya giderizSecdeAra oturuşSecdeTahiyyatAllahumme salli, Allahumme barikRabbena DualarıSelamCuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı, iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.