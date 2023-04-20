Bayramda otobüsler ücretsiz mi? 20 Nisan 2023 toplu taşıma, Marmaray, metrobüs, İETT ücretsiz mi?

11 ayın sultanının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincine erişecek. Ramazan Bayramı'nda otobüs, İETT, metro, metrobüs ve marmaray toplu taşıma ücreti merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2023 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin karar... AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz hizmet verecek. Dolayısıyla yarın otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray ve diğer toplu taşıma araçlarını vatandaşlar bedava olarak kullanılabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?
Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak. ÖZEL ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT
Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
21-23 Nisan Ramazan Bayramı günlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe günü saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. KARTINIZI YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN!
Arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ancak yine de toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için vatandaşların kartlarını yanında bulundurması gerekiyor. Turnikelerden geçerken İstanbulkart, Ankarakart, İzmirim Kart okutularak giriş yapılacak. Kartı yanında bulundurmayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerde turnikelerde zorluk yaşayabilir. MİNİBÜSLER ÜCRETSİZ OLMAYACAK
Son yapılan zamlarla birlikte minibüslerde indi bindi ücreti 7 TL olarak belirlenmişti. Minibüsler özel işletmeler olduğundan toplu taşıma araçları kapsamına dahil değildir. Bu sebeple 20, 21,22 ve 23 Nisan arefe ve Ramazan Bayramı boyunca minibüsler ücretli olarak yolcu taşıyacak.
2023 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti 9,90 TLÖğrenci Elektronik Bilet Ücreti 4,83 TLÖğretmen Elektronik Bilet Ücreti 7,09 TLTam Abonman Ücreti 777 TL
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