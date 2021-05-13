Bayramda otobüsler çalışacak mı?

Bayramda kapanma kararlarının açıklandığı bilgilere göre marketler açık olacak mı? Bu soru sıklıkla soruluyor ve vatandaşlar bayramda marketler açık olacak mı merak ediyor.Koronavirüs nedeniyle getirilen 17 günlük tam kapanma, Ramazan Bayramı süresince de devam edecek. Yasaklar ve bayramda çalışacak vatandaşlar ise toplu taşıma bilgisini araştırıyor. Kısıtlamadan muaf olanlar için bayram boyunca otobüs, metro gibi toplu ulaşım araçları çalışıyor olacak.Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Markerlet 29 Mayıs tarihinde saat 18:00'e kadar açık olacak.Haftaiçi ve Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında BİM Marketler açık olacak. Pazar günleri ise açılmayacak.Cumartesi ve haftaiçi günler saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde açık.Saat 10:00 - 17:00 arasında haftaiçi günlerinde ve Cumartesi açık olacak, Pazar günüSaat 10:00 ile 17:00 arasında Carrefour marketlerin açık olacağı ve haftaiçi ile Cumartesi vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.