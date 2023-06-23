Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 12:39 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 12:39

Bayramda otoban, otoyallar, köprüler ücretsiz mi 2023 | Bayramda Osmangazi köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ulaşım ile ilgili yeni bir karar alındı. Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gündeme geldi. İslam dünyasında heyecanla beklenen Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi yolları tercih edecek olan sürücüler, ücret tarifelerine odaklandı. Bayram tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler, otoyollar kaç gün ücretsiz olacak? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Bayramda otoban, otoyallar, köprüler ücretsiz mi 2023 | Bayramda Osmangazi köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu ücretsiz mi?
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi kaç gün ücretsiz? gibi konular Kurban Bayramı yaklaşırken öne çıkan başlıklardan oldu. Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı Resmi Gazete kararı ile açıklandı. Alınan karara göre Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)


* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

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