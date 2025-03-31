Haber Tarihi: 31 Mart 2025 20:10 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 20:10

Bayramda Migros açık mı, kapalı mı? 2025

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş telaşı artarken, büyük marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oluyor. Geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Migros'un bayramda açık olup olmayacağı, birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda Migros açık mı, kapalı mı ve hangi saatler arasında hizmet verecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Bayramda Migros açık mı, kapalı mı? 2025
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Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda uygulanan market çalışma düzenlemeleri, bu yıl da beklentileri şekillendiriyor. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri genellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapılarını müşterilerine kapatırken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerine geri dönüyorlardı. 2025 yılında da Migros marketlerinde benzer bir uygulamanın geçerli olması bekleniyor.

Bayramda Migros Açık mı, Kapalı mı?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve genel beklentiler doğrultusunda, 2025 Ramazan Bayramı'nda Migros marketlerin çalışma durumu şu şekilde öngörülüyor:

Ramazan Bayramı 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): Migros marketlerinin geçmiş bayramlardaki uygulamaları göz önüne alındığında, kapalı olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): Migros marketlerinin Ramazan Bayramı'nın ikinci günü normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın üçüncü gününde de Migros marketlerinin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.

Migros Normalde Kaça Kadar Açık?

Migros'un farklı formatlardaki mağazalarının (Migros, MM, MMM, M Jet) çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak Migros marketleri sabah erken saatlerde (genellikle 09:00 veya 10:00) açılır ve akşam saat 22:00'ye kadar hizmet sunar. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu saat aralıklarında açık olması bekleniyor.  

Özetle: 2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü Migros marketlerinin kapalı olması beklenirken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatleriyle hizmet vermeleri öngörülüyor. Alışverişlerinizi planlarken bu bilgiyi dikkate almanız faydalı olacaktır.
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