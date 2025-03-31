Bayramda Migros açık mı, kapalı mı? 2025

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda uygulanan market çalışma düzenlemeleri, bu yıl da beklentileri şekillendiriyor. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri genellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapılarını müşterilerine kapatırken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerine geri dönüyorlardı. 2025 yılında da Migros marketlerinde benzer bir uygulamanın geçerli olması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve genel beklentiler doğrultusunda, 2025 Ramazan Bayramı'nda Migros marketlerin çalışma durumu şu şekilde öngörülüyor:

Ramazan Bayramı 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): Migros marketlerinin geçmiş bayramlardaki uygulamaları göz önüne alındığında, kapalı olması bekleniyor.



Ramazan Bayramı 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): Migros marketlerinin Ramazan Bayramı'nın ikinci günü normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.



Ramazan Bayramı 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın üçüncü gününde de Migros marketlerinin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.



Migros'un farklı formatlardaki mağazalarının (Migros, MM, MMM, M Jet) çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak Migros marketleri sabah erken saatlerde (genellikle 09:00 veya 10:00) açılır ve akşam saat 22:00'ye kadar hizmet sunar. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu saat aralıklarında açık olması bekleniyor.

Özetle: 2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü Migros marketlerinin kapalı olması beklenirken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatleriyle hizmet vermeleri öngörülüyor. Alışverişlerinizi planlarken bu bilgiyi dikkate almanız faydalı olacaktır.