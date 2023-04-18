Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 12:03

Bayramda kargolar açık mı? 2023 Ramazan Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte kargoların bayram çalışma günleri

Kargolar bayramda çalışıyor mu? PTT kargo ve diğer kargolar bayramda alım ve teslimat yapıyor mu? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Sorusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi pek çok sektörün hizmet vermediği biliniyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte PTT ve kargoların durumu

Bayramda kargolar açık mı? 2023 Ramazan Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte kargoların bayram çalışma günleri
Abone Ol
Milyonlarca vatandaş kargoların ve PTT'nin arefe günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan, arefe günü ise 20 Nisan tarihine denk gelecek. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Peki, Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü PTT ve kargoların durumu...
AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor. Ancak arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.


İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
kargolar
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin gurur tablosu Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gurur tablosu
Şekip Mosturoğlu: 'Failler belli' Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu: "Failler belli"
Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday olacak mı? Fenerbahçe Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday olacak mı?
Beşiktaş'ta iki isim parladı Beşiktaş Beşiktaş'ta iki isim parladı
Mert Günok ikinci baharını yaşıyor Beşiktaş Mert Günok ikinci baharını yaşıyor
Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip! Galatasaray Galatasaray'ın genç gözdesine sürpriz talip!
Memura ek zam var mı? 2023 Son dakika seçim öncesi memura ek zam müjdesi Güne Dair Memura ek zam var mı? 2023 Son dakika seçim öncesi memura ek zam müjdesi
Arefe Günü marketler kaça kadar açık? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kaça kadar açık? Gündem Arefe Günü marketler kaça kadar açık? 2023 BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kaça kadar açık?
Arefe Günü marketler saat kaçta kapanacak 2023? Gündem Arefe Günü marketler saat kaçta kapanacak 2023?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica İstanbul'a geldi
2
Fenerbahçe'ye 1 kötü, 1 iyi haber!
3
Mustafa Muhammed'in hocası: "Biz b.ktan bir takımız"
4
Ozan Tufan'dan geleceği için açıklama!
5
Bayern Münih'te ayrılık kararı!
6
Joan Laporta, Messi için ateşi yaktı
7
Kayserispor: "Fenerbahçe'ye yakıştıramadık"

SON HABERLER

yukarı ok