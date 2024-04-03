Bayramda borsa açık mı? 2024 Bayram haftası borsa açık mı? Bayram tatilinde borsa açık mı, 9 gün kapalı mı? Soruları borsanın Ramazan Bayramı'ndaki durumunu merak edilenler tarafından sorguluyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar 9 günlük tatil için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise bayram tatilinde borsanın açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. İşte 9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı, bayramda borsa kaç gün kapalı 2024?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsa (BİST) kapalı mı, işlem görecek mi? Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

Borsa İstanbul (BİST) tıpkı özel bankalar gibi 9 gün boyunca kapalı olmayacak. Borsalar 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle 13.00'e kadar açık olacak.

Bu saat itibarıyla da 10-11-12 Nisan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak. 13 ve 14 Nisan'ın hafta sonu olması sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü borsalar açık olacak.