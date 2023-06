Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı? Bugün marketler açık mı? 28 haziran Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kurban Bayramının 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatarak " İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. " ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası idari iznin kimleri kapsadağı merak konusu oldu. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. İdari izinde ise farklı bir süreç işleniyor. Peki 26-27 Haziran resmi tatil mi? İşte, detaylarSeçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.Genellikle marketler bayramın birinci günü kapalı olacak. Zincir marketlerin bayramın ilk gününün ardından 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da açık olması bekleniyor.Migros, Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar gibi marketlerin resmi tatil ve dini tatillerde açık ve kapalı olma durumu değişiklik gösterebiliyor. Özellikle AVM içindeki marketler, bayramda hizmet verebiliyor. Alışveriş Merkezinin içinde bulunan marketlerin açılış saati genellikle 10.00 olmaktadır.BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ise birinci günü 13:00'den akşam 22:00'a kadar hizmet vermektedir. CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00'ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar.Hakmar market zincirleri saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet sağlamaktadır. Haftanın 7 günü de çalışma saatleri aralığı bir farklılık göstermemektedir.Happy Center mağazalarının 2023 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.Eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet veriyor)Hastaneler (acil servisler 7-24 açık)Aile Sağlığı MerkezleriNoterlerNüfus MüdürlükleriSGKKaymakamlıklarValiliklerBelediyelerBankalarMuhtarlıklarKurban Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.26-27 Haziran resmi tatil değildir. Özel sektör çalışanları ise 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü yarım gün (arife olduğu için) çalışacaklar. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili 27 Haziran Salı öğlen başlayacak, 1 Temmuz Cumartesi günü son bulacak; toplamda 5.5 gün tatil yapacaklar.İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. 