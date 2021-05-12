Bayramda bankalar eft yapar mı merak ediliyor ve EFT işlemlerinin bayram günlerinde yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Bayram günü kapanma kararları devam ediyor ve bankalar EFT işlemlerini yapabilecek mi araştırması oluyor.
Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.
12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek.
Banka şubeleri kapalı olsa bile EFT işlemleri bankaların internet şubeleri ve mobili bankacılık işlemleriyle yapılabilecek.
BAYRAMDA BANKALAR EFT YAPAR MI?
3,5 günlük bayram tatili öncesi bankalarda son kez işlem yapılacak. Bugün belirtilen saate kadar işlemlerini gerçekleştiremeyenler yaklaşık 5 gün beklemek zorunda kalacaklar. Saat 12:30'da bankaların kapanmasıyla birlikte de sadece ATM'ler ve internet bankacılığıyla işlem yapılabilecek.
BANKALAR İÇİN RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Kargolar kapanma kararlarından muaf olacak. Kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketleri kapanma döneminde açık olacak.
Bayramda kargo şirketlerin bayramın tamamında olmasa bile bazı günlerinde dağıtım yapması bekleniyor. BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kapanma günlerinde PTT Kargo açık olacak mı sorusu sıklıkla soruluyor. Kargo şirketleri kapanma süresi boyunca çalışmaya devam edecek.
PTT Kargo çalışma saatleri nedir, kapanmada PTT kargo açık mı?: PTT kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık olarak haftaiçi ve Cumartesi saatlerinde çalışıyor.
Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor: Kargo şirketi Yurtiçi Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapıyor.
Aras Kargo çalışma saatleri: Aras Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışıyor.
Sürat Kargo ne zaman açılıyor: Sürat Kargo firması 09.00 - 18.00 saatleri arasında kapanma günlerinde kargo bırakıyor.
UPS Kargo: 09.00 - 18.00 saatleri arasında UPS Kargo açık ve dağıtım yapıyor.
MNG Kargo: Açık olduğu saatler 09.00 - 18.00 olarak açıklandı. MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Markerlet 29 Mayıs tarihinde saat 18:00'e kadar açık olacak.
BİM açık olduğu saatler: Haftaiçi ve Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında BİM Marketler açık olacak. Pazar günleri ise açılmayacak.
A101 çalışma saatleri: Cumartesi ve haftaiçi günler saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde açık.
ŞOK marketler kaçta açılıyor, Şok kaçta kapanıyor: Saat 10:00 - 17:00 arasında haftaiçi günlerinde ve Cumartesi açık olacak, Pazar günü
Migros kaça kadar açık: Kapanma günlerinde Migros market haftaiçi ve Cumartesi günleri sabah 10:00 ve akşamüstü 17:00 saatleri arasında açık olurken Pazar günü ise açılmayacak.
Carrefour kaçta açılıyor: Saat 10:00 ile 17:00 arasında Carrefour marketlerin açık olacağı ve haftaiçi ile Cumartesi vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.
YEMEK SİPARİŞİ SAATİ TAM KAPANMA
Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.
CAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.
RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.
FIRINLAR AÇIK MI? SAAT KAÇA KADAR FIRINLAR AÇIK?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
OTELLER TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK MI?
Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.
YABANCI TURİSTLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.
CENAZELER TAM KAPANMADA YAPILACAK MI?
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.