Bayram Yalçınkaya: "Triatlon Store bizim için çok önemli"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, lisanslı ürünleri üretmek adına kurulan Triatlon Store'un kendileri için çk önemli bir proje olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bayram Yalçınkaya: 'Triatlon Store bizim için çok önemli'
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11 Şubat 2022 16:11
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, kendi lisanslı ürünlerini üretmek için kurdukları Triatlon Store'u önemli bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Triatlon Store'un ürünlerini üretmek için Denizli'de bir fabrikayla anlaştıklarını ve projelerine çok güvendiklerini belirtti.

Mersin'de nisan ayında düzenlenecek Yenişehir Triatlonu'nda sporcuların mücadelelerini Triatlon Store'un ürünleriyle vermesini amaçladıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Lisanslı ürünlerimizi üretmek için kurduğumuz Triatlon Store için ciddi bir adım attık ve ürünlerimiz Denizli'de bir fabrikada üretilecek. Projemize güveniyoruz. Triatlon Store bizim için çok önemli. Sadece Türkiye içinde kalmak değil uluslararası bir marka olmak için de çalışmalarımız olacak. Türkiye'de üretilen ürünleri dünyanın önemli triatletlerinin giymesini hedefliyoruz. Böylece yapacağımız ithalatla da Türk ekonomisine katkı verecek bir projeye imza atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mağazada sadece triatlon ürünlerinin olmayacağına da vurgu yapan Yalçınkaya, "Sadece yarışlarda kullanılan ürünler değil, günlük hayatta da kullanılacak kıyafetler üreteceğiz. Her türlü ürün yelpazesi olacak. Aynı zamanda birçok spor branşında kullanılacak ürünler de mağazalarımızda yer alacak. " değerlendirmesinde bulundu.

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