"KAYIP HALİNDE ISMAEL İLE YOLLAR AYRILABİLİR"

ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARINI NASIL YORUMLADI?

"HATAYSPOR ADINA ÖZGÜVEN YÜKSELTME MAÇI"

"TRABZON'DA SİSTEMİN AKICILIĞI BOZULDU"

"FENERBAHÇE ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLABİLİR"

"SEFEROVIC DEVRE ARASI AYRILACAK"

BAYRAM TOYSAL'IN KARİYER PLANLAMASI

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hatayspor'un eski teknik direktörü Bayram Toysal, Hatayspor - Beşiktaş ve futbol gündemine yönelikaçıklamalar yaptı.dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte Toysal'ın açıklamaları...Öncelikle Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi iki takımı değerlendiren Toysal, "Hatayspor sıkıntılı başladı. Hoca değişikliği yapıldı. 2 hafta pozitif bir hava oldu. Karagümrük maçında aldıkları mağlubiyet takımı sıkıntıya soktu. Hatayspor iyi mi gidecek, ümitsizlik mi olacak? Arada kaldı. Beşiktaş gibi güçlü bir takım ile oynayacaklar. Valerien Ismael'in tartışıldığı bir süreç var. Beşiktaş'ta işler tozpembe değil. Beşiktaş açısından her şeyin sütliman olacağı, Hatay açısından da bütünlüğü sağlayabilecek bir maç olabilir. Hatayspor kaybederse kimse 'Neden kaybettiniz?' diye çok fazla sormayacak. Kayıp olursa Valerien Ismael'in görevine son verilebilir. Sahada ciddi anlamda isteyen, arzulayan takım galip gelir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fransız çalıştırıcıya verdiği destek hakkında Hatayspor'un eski teknik patronu, "Başkanların söylemleri güven duygusu aşılamak adınadır. Türkiye'de taraftarlar kitlesi, yönetimi etkileyebilmek adına önemli rol oynuyor. Beşiktaş'ta başkanın Ismael'in arkasında oldukları yönünde açıklama yapması, birlik ve bütünlük adına bir açıklamadır. Hoca değişikliği istemedikleri için açıklama yapma gereği hissetmişlerdir. Ama yönetim bence kendi arasında da çelişiyordur. Beşiktaş büyük bir camia. Değişimler çok kolay olmaz. Başkanın söylemleriyle yaptıklarının eşdeğer olmayacağını görebiliriz" ifadesini kullandı.Hatayspor'daki değişime dikkati çeken Toysal, "Hatayspor adı duyulmamış, popülerliği olmayan oyuncuları aldı önceki dönemlerde. Diouf ve Boupendza gibi oyuncular buna örnektir. Performans anlamında dip yapmış oyuncular futbola kazandırıldı. Bu önemliydi. Hatayspor'un mali açıdan bir yükümlülüğü var. Ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Hem Süper Lig'de oynayabilecek hem de TFF 1. Lig düzeyinde oyuncular da kadroya alındı. Mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmak istediler. Transferler bence istenilen seviyede değil. Volkan Demirel'in göreve gelmesi, galibiyet almaları özgüven açısından iyi oldu. Bu özgüveni yukarıya çıkaracak maç Beşiktaş maçıdır. Kazanırlarsa olumlu şeyler konuşulacak. Ama önümüzde transfer süreci de var. Dünya Kupası döneminde takımlar eksiklerini iyi şekilde giderebilir" dedi.Trabzonspor'un bu sezon ile geçen sezonki farkının sorulması üzerine ise Toysal şu ifadeleri kullandı:"Abdullah Avcı'nın yerinde bir açıklaması vardı. Avcı bu sıkıntıların olacağını bile bile bu transferleri yaptıklarını ifade etti. Trabzonspor'da maliyeti yüksek oyuncuları hatırlattı. Daha genç, dinamik, Trabzonspor'u hedefe götürebilecek bir kadro yapılanmasıyla lige başlaması önemli. Sezon başında oyuncuların yüzde 80'i takıma adapte olabilseydi sıkıntı yaşamazlardı. Sistemin akıcılığı biraz bozuldu. Avcı'nın planlaması kötü değil ama sabırlı bir şekilde beklemeleri gerekiyor. Avcı neler yapacağını iyi bilen bir teknik adam. Trabzonspor toparlayacaktır ve favorilerden biri olacaktır. Geçen seneki sistem de 1 senede kurulmadı. Zaman içinde oturacaktır. Bu sene oyun anlamında Trabzonspor'daki gerileme transfer politikasında 'geç kalınmışlık' olarak tanımlanabilir."Öte yandan Toysal, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu anlattı. Toysal, "Fenerbahçe'nin yakın zamanda 2 maçını canlı izledim stadyumda. İnanılmaz kreatif oyunculara sahip Fenerbahçe. Arda Güler'in şu anda oynamama sebebi tamamen fizik gücüyle alakalı. Jorge Jesus da Arda Güler'in yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyor. Top rakipteyken muhteşem bir baskı, pres uyguluyorlar. Oyuncu değişikliklerine rağmen rakibi hataya zorlamaya devam edebiliyorlar. Son maçta çok pozisyon olmasa da iki takım da sistematik şekilde oynadı. Başakşehir de sistem takımı. Fenerbahçe iç sahada taraftarın da iştahıyla 3 puanı kazandı. Fenerbahçe aynı kaliteyi devam ettirirse sezon sonunda çok rahat şampiyon olabileceklerini düşünüyorum" dedi.Galatasaray'daki temel sıkıntılara değinen Toysal, sarı-kırmızılılarla ilgili olarak, "Okan Buruk, Başakşehir'de şampiyon oldu. Hanesine artı yazıldı. Galatasaray büyük camia. Ama futbol oynamak farklı, teknik adamlık farklı. Teknik adam olarak kendini kabul ettirmek kolay değil. Her tarafa hakim olmak ve güven vermek gerekiyor. Abdullah Avcı için söylediklerim Okan Buruk için de geçerli. Galatasaray kabuk değiştirdi. Forvet hattında iyi oyuncular var ama sıkıntılı isimler var. Okan Buruk bu açıdan zorlanıyor. Tercihini Okan Buruk yapacak. Seferovic'in büyük rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Devre arasında ayrılacağını düşünüyorum. Okan Buruk'un işi çok kolay değil. Yunus, Kerem gibi oyuncuların performansı da ortada. Bireysel olarak katkı verebilirler ama takım halinde iş başkadır. Asist katkıları yok. Bu da forvet hattını etkiliyor. Skor üretmekte zorlanıyorlar. Kolektif oyun olmazsa Okan Buruk da tartışılmaya devam edecektir" diye konuştu.Bayram Toysal son olarak kendi kariyer planlamasıyla ilgili, "Alagöz Holding Iğdır FK ile penaltılarda finalde elendik. Şampiyonluk şansımızı kaçırdık. Yeni sezon yapılanması yaptık, 20'ye yakın oyuncu aldık. Uyum süreci vardı. Takım oyunu çok önemli. 6-7 haftalık süre zarfında oyun olarak istediğimizi veremedik. Bu sene keyifli başlayamadık. Görev yapmak önemli. Başkanın ve takımın benim üzerinden yıpranmasına gönlüm el vermedi. Bırakmam gerektiğini söyledim. Başarılarıyla gurur duyacağım. Hedefi olan, kendimizi iyi ifade edebilecek kulüplerde çalışmayı istiyorum. Bunun için imkanlar ve süre önemli. İyi bir kulüpte tekrar görev alacağıma inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.