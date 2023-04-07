BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? 2023 Bayram tatili ne zaman, kaç gün?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü soruları, mübarek ayın sonuna doğru yaklaşılırken gündemde yer almaya başladı. İslam aleminde idrak edilen Ramazan ayının son günleri gelirken, bayram tatili için planlarını yapanlar tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bayram tatili 9 gün oldu mu, Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı? İşte, 2023 bayram günleri ve bayram tatili hakkında bilgiler.Ramazan Bayramının arefe günü, 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Bayramın 1-2-3'üncü gün ise cuma-cumartesi-pazar günü eda edilecek.Bayram tatilinin 9 gün olması için 17-18-19 Nisan tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.İdari tatil ilan edilmesi gereken gün sayısı fazla olduğu için 9 günlük bayram tatili ihtimali de düşük görülmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takviminde bir değişikliğe gitmedi. Çalışma takvimine göre okullar 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak. Öğretmenler bu tarihlerde idari izinli sayılacak.Okullarda son ders zili 14 Nisan Cuma günü çalacak.2023 yılında Ramazan bayramı sebebiyle üç günlük bir ek tatil öğrencileri bekliyor. Ramazan bayramında okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar da resmi tatil sebebiyle kapalı olacak.Hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. Okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında okulların kapanış tarihini açıkladı. Okullarda ikinci dönem 16 Haziran cuma günü sona erecek. MEB takvimi ise şu şekilde;12 Eylül 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı,14-18 Kasım birinci ara tatil23 Ocak-3 Şubat yarıyıl tatili (deprem sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı)17-20 Nisan ikinci ara tatil16 Haziran cuma 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuYükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı AYT, TYT ve YDT oturumları 17-18 Haziran tarihinde yapılacak. LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek.Eğitim uzmanları özellikle üniversite sınavı ve Liselere Geçiş Sınavına katılacak öğrencilerin ara tatilde dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor.Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında öğrencilerin desteğe daha fazla ihtiyaçları bulunurken ara tatilde öğrencilerin aileleriyle vakit geçirmeleri, dinlenmeleri ve sosyal aktivitelere katılması görüşü veriliyor.