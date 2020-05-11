Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Bayram tatili 9 gün mü olacak? sorusunun cevabı merakla bekleniyor. AVM'ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.

11 Mayıs 2020 17:27
Bayram tatili 9 gün mü olacak?
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak. (Hürriyet)
19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMAK YASAK OLACAK MI?

Erdoğan'ın alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA ESNEKLİK

65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için pazar günü 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

AVM'LER VE BERBERLER DEĞERLENDİRİLECEK?

Toplantıda bugün açılmaya başlanan AVM'ler, berberler ve kuaförlerden sıcağı sıcağına gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek.

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