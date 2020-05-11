Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak

Bayram tatili 9 gün mü olacak? sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi söz konusu değil. Öte yandan bayramda ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de bilinmiyor.

11 Mayıs 2020 17:25
Bayram tatili 9 gün mü, ne zaman başlayacak
Koronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak. (Hürriyet)
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bilindiği üzere 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın bitmesinin ardından Şevval Ayı'nın ilk üç gününde eda ediliyor. Esas adı Ayd-ül Fıtır yani Fıtır Bayramı olan Ramazan Bayramı Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanmaya başlanıyor. Geçtiğimiz yıl 4 Haziran günü başlayan bayram bu yıl ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.


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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi söz konusu değil. Öte yandan bayramda ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Merak edilen soruların bayramdan önce cevabını bulacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA ESNEKLİK

65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için pazar günü 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

AVM'LER VE BERBERLER DEĞERLENDİRİLECEK?

Toplantıda bugün açılmaya başlanan AVM'ler, berberler ve kuaförlerden sıcağı sıcağına gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek.






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2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.



KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"


2020 RAMAZAN BAYRAMI

23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.

24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı

23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi

24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü

26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

2020 RAMAZAN AYI 2020 MANİLERİ

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