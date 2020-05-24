Bayram namazından sonra yapılan dua Arapça okunuşu

Bayram namazından sonra okunacak dua olduğunu öğrenen müslümanlar hangisi olduğunu bilmek istiyor. Evde kılınacak bayram namazları sebebiyle bayram namazından sonra dua okunacağını Arapça okunuşu merak ediliyor. Okunacak duayı normalde bayram namazında imamlar içinden okur ancak evde kılınacak namazlarda insanlar kendileri de okumak istiyor. Haberimizde bayram namazından sonra okunacak dua bilgisini edinebilir...
BAYRAM NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA
Bayram namazı eda edildikten sonra tesbihata geçilir. Tesbihatta önce salavat-ı şerif getirilerek
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." ve
"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Denilir.
Salavattan sonra Ayet-el Kursi duası okunur:
Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm. Anlamı:
"Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Bu duadan sonra eller semaya açılır ve bayramın hoş geçmesi, anne baya sağlık dilenmesi, manevi mutluluk, hzuur ve manevi hayat iile ilgili istekelr sıralanır. Dua bittikten sonra 11 kere İhlas duası, ve 5 fatiha okunur. Bu duaları normalde imam içinden okur ancak sizde eşlik ederek bayram namazından sonra okumalısınız. BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
İstanbul Bayram Namazı Saati - 06:13
Ankara Bayram Namazı Saati - 06:00
İzmir Bayram Namazı Saati - 06:26
Çorum'da bayram namazı saat 05:50'te kılınacak.
Bayburt'ta bayram namazı saat 05:30'te kılınacak.
Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.
Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.
Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.
UŞAK için Ramazan Bayram Namazı saat 06:17 olarak belirlenmiştir
Bursa'da bayram namazı 06:15'de kılınacak.İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Ayrıca yurt dışı bayram namazı saatlerinden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz:
- İstanbul: 06.13
- Ankara: 06.01
- İzmir: 06.27
- Konya: 06.07
- Sivas: 05.44
- Gaziantep: 05.49
- Kilis: 05.51
- Hakkari: 05.23
- Kayseri: 05.53
- Trabzon: 05.31
- Bursa: 06.15
- Diyarbakır: 05.36
- Antalya: 06.16
- Şanlıurfa: 05.43
- Erzurum: 05.27
- Adana: 05.58
- Eskişehir: 06.10
- Mersin: 06.01
- Edirne: 06.21
- Samsun: 05.43
DUHA NAMAZI NEDİR?
- Lefkoşa: 06.13
- Berlin: 05.41
- Londra: 05.39
- Saraybosna: 05.51
Duha namazı aynı zamanda kışlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek'at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek'at kılmaktır. DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395). 2 Rekatlık Duhâ Namazı 1. Rekat duha namazı
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz2. Rekat duha namazı
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.