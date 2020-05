Bayram namazından sonra yapılan dua Arapça okunuşu

İstanbul: 06.13

Ankara: 06.01

İzmir: 06.27

Konya: 06.07

Sivas: 05.44

Gaziantep: 05.49

Kilis: 05.51

Hakkari: 05.23

Kayseri: 05.53

Trabzon: 05.31

Bursa: 06.15

Diyarbakır: 05.36

Antalya: 06.16

Şanlıurfa: 05.43

Erzurum: 05.27

Adana: 05.58

Eskişehir: 06.10

Mersin: 06.01

Edirne: 06.21

Samsun: 05.43

Lefkoşa: 06.13

Berlin: 05.41

Londra: 05.39

Saraybosna: 05.51

Bayram namazından sonra okunacak dua olduğunu öğrenen müslümanlar hangisi olduğunu bilmek istiyor. Evde kılınacak bayram namazları sebebiyle bayram namazından sonra dua okunacağını Arapça okunuşu merak ediliyor. Okunacak duayı normalde bayram namazında imamlar içinden okur ancak evde kılınacak namazlarda insanlar kendileri de okumak istiyor. Haberimizde bayram namazından sonra okunacak dua bilgisini edinebilir...Bayram namazı eda edildikten sonra tesbihata geçilir. Tesbihatta önce salavat-ı şerif getirilerek"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." ve"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Denilir.Salavattan sonra Ayet-el Kursi duası okunur:Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te'huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm."Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."Bu duadan sonra eller semaya açılır ve bayramın hoş geçmesi, anne baya sağlık dilenmesi, manevi mutluluk, hzuur ve manevi hayat iile ilgili istekelr sıralanır. Dua bittikten sonra 11 kere İhlas duası, ve 5 fatiha okunur. Bu duaları normalde imam içinden okur ancak sizde eşlik ederek bayram namazından sonra okumalısınız.İstanbul Bayram Namazı Saati - 06:13Ankara Bayram Namazı Saati - 06:00İzmir Bayram Namazı Saati - 06:26Çorum'da bayram namazı saat 05:50'te kılınacak.Bayburt'ta bayram namazı saat 05:30'te kılınacak.Samsun'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.Amasya'da bayram namazı saat 05:47'de kılınacak.Sinop'da bayram namazı saat 05:45'da kılınacak.UŞAK için Ramazan Bayram Namazı saat 06:17 olarak belirlenmiştirBursa'da bayram namazı 06:15'de kılınacak.Duha namazı aynı zamanda kışlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: "Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır." Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek'at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek'at kılmaktır.Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395)."Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet ederiz"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizAyağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha Suresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.