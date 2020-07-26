Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı camide yasak olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bayram Namazı kılınmasında sağlık açısından bir sorun olur mu sorusunu yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndna konuyla açıklama henüz gelmezken Sağlık Bakanı Koca, Bayram namazı kılınması için camilerde sağlık açısından nasıl kılınabileceğine yönelik detaylar verdi.Bayram namazı kılabilmek için bu yıl özellikle her diğer günlerden daha dikkatli olunmasını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı namazının açık havada kılınması gerektiğini söyledi.Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namazı hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, önemli bir açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu. Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'na yönelik uyarıları şu şekilde;30 Temmuz Perşembe (Arefe Günü-Yarım Gün-)31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 2.Gün)2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 3.Gün)3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 4.Gün)Fas İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmayacağı belirtildi.Açıklamada, bayram namazının evlerde kılınması istendi.Mısır hükümeti, Kurban Bayramı namazının ülkedeki büyük bir camide sınırlı bir cemaatle eda edilmesi yönünde karar aldı. Karara göre, bayram namazı mescit ve açık alanlarda cemaatle kılınmayacak.Irak Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı süresince tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.Cezayir makamları tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı namazının evlerde cemaatle ya da yalnız olarak hutbesiz eda edilebileceği belirtildi.Suriye'de Evkaf Bakanlığı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle Şam ve Şam kırsalında Kurban Bayramı namazının kılınmayacağı kaydedildi.BAE Kriz Felaket OHAL İdaresi Ulusal Heyeti adına açıklama yapan Seyf ez-Zahiri, ülkede Kurban Bayramı namazının evlerde kılınmasına karar verildiğini duyurdu.Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim ise basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun İslami İşler ve Evkaf Bakanlığının belirlemiş olduğu mescit ve dış alanlarda Kurban Bayramı namazının eda edilmesine onay verdiğini belirtti.Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasının gerekli olduğu vurgulandı.