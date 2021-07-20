(BAYRAM NAMAZI 2021) Nasıl kılınır? Bayramda namaz kılmak için bilinmesi gerekenler

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA TÜM İLLER İÇİN BURADA:

Bayram namazı saati müslümanlar tarafından merakla takip ediliyor. Ramazan bayramı ve arkasından gelen Kurban Bayramı başlangıcında kılınan Bayram namazı saati kaçta, bayram namazı kaçta, bayram namazı saati, bayramda namaz kaçta sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazanbayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldık-tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.Adana: 06.07Adıyaman: 05.53Afyonkarahisar: 06.22Ağrı: 05.30Aksaray: 06.09Amasya: 05.57Ankara: 06.10Antalya: 06.25Ardahan: 05.28Artvin: 05.32Aydın: 06.35Balıkesir: 06.31Bartın: 06.09Batman: 05.42Bayburt: 05.40Bilecik: 06.21Bingöl: 05.42Bitlis: 05.37Bolu: 06.13Burdur: 06.25Bursa: 06.25Çanakkale: 06.36Çankırı: 06.06Çorum: 06.00Denizli: 06.30Diyarbakır: 05.45Düzce: 06.15Edirne: 06.32Elazığ: 05.48Erzincan: 05.44Erzurum: 05.37Eskişehir: 06.20Gaziantep: 05.58Giresun: 05.46Gümüşhane: 05.43Hakkari: 05.32Hatay: 06.05Iğdır: 05.26Isparta: 06.24İstanbul: 06.23İzmir: 06.36Kahramanmaraş: 05.59Karabük: 06.08Karaman: 06.15Kars: 05.28Kastamonu: 06.03Kayseri: 06.02Kırıkkale: 06.08Kırklareli: 06.29Kırşehir: 06.07Kilis: 06.00Kocaeli: 06.20Konya: 06.16Kütahya: 06.23Malatya: 05.52Manisa: 06.35Mardin: 05.44Mersin: 06.10Muğla: 06.34Muş: 05.38Nevşehir: 06.06Niğde: 06.07Ordu: 05.48Osmaniye: 06.03Rize: 05.37Sakarya: 06.18Samsun: 05.53Siirt: 05.38Sinop: 05.56Sivas: 05.54Şanlıurfa: 05.52Şırnak: 05.37Tekirdağ: 06.29Tokat: 05.55Trabzon: 05.41Tunceli: 05.45Uşak: 06.27Van: 05.31Yalova: 06.23Yozgat: 06.03Zonguldak: 06.11İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandi, Tuhfe, II, 161, 166; Halil, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidaye, I, 157; Şirbini, Muğni'l-muhtac, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhari, İdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salatü'l-ideyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramındaolmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazıHanefi mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevaciptir. Şafii ve Malikiler'e göre müekked sünnet, Hanbeliler'e göre ise farz-ıkifayedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefiler'e göre, hutbe hariç, cumanamazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımındanaralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğuhalde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.