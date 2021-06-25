Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Fenerbahçeli milli boksör Bayram Malkan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan sıralamaya göre erkekler 81 kiloda Tokyo2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
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25 Haziran 2021 19:59
Milli boksör Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada "Bayram Malkan'dan Tokyo 2020 Kotası. IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Bayram Malkan 81 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." ifadelerine yer verildi.


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