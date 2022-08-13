Bayram Kadir Bektaş: 'Çok güzel mücadele'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, Altay'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan Bektaş, şunları kaydetti: "Hafta için çalıştıklarımızın aynısını bugün maçta yeniden yaşamış olduk. Yaptığımız basit hatalarla rakibe çok sayıda fırsat verdik. Bir de rakibin en iyi yaptığı şey duran ve uzun toplardan dönen toplar, buna da çok fazla fırsat verdik. Savunmamız iyi durdu ve direnç gösterdi. Bu kadar kalabalık bir savunma yapan rakibe karşı, sayısızca fırsat kaçırdık. 4-5 tane fırsat vardı. Gol atmamız gerekiyordu. Çok şükür 2. golü bulduktan sonra maçı koparmış olduk. Bizim için önemli olan buradan 3 puanla dönmekti onu başardık. Oyuncularımı kutluyorum."



Bektaş, Altay'lı futbolcuların sahada çok güzel mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.





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