Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021, Emekliye ikramiye ne zaman

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak merak edenler araştırmalara çoktan başladı. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi Bayram ikramiyesi beklentisi bulunuyor ve Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak resmi açıklama yapıldı.2021 yılında emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması: Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri mayıs başında ödenecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise temmuz ayı ortasında ödenecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.Son olarak açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınması halinde 1000 TL ikramiyelere 162 TL zam gelecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu baz alındığında da ikramiye bin 83 TL olarak ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları kapsamında tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma hazırladı.Emekli vatandaşlarımız, emekli ikramiyelerini alacağı tarihi merak ediyor. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.Ramazan Bayramı'nda yeni emekli olanlar da ikramiye alıp almayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.İstemeleri halinde 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olarak da ikramiyesinin evde ödenmesini talep edenlere kolaylık tanınacak. Emekli ya da hak sahiplerinin bayramdan önce vefatı halinde, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.Emeklilere dini bayramlarda biner TL ikramiye verilmesi uygulamasının 2018 tarihinde başladığını hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, aradan geçen zaman içerisinde ikramiyelere artış yapılmadığını vurguladı.TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da baz alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir istediklerine işaret eden Ergün, şöyle konuştu:"İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir." dedi.Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:"Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."