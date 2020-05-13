Bayram harçlığı için başvuru

Bayram harçlığı verileceğine dair devlet kanalıyla bu paranın alınabileceğine dair söylentiler dolaşmaktaydı. Son yapılan açıklamada Bayram harçlığı için başvuru diye bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. 500 TL Bayram harçlığı verileceği konusunda benzer bir iddia geçtiğimiz haftalarda da ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı. Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer vermişti.

13 Mayıs 2020 04:35
Bayram harçlığı için başvuru
Sosyal medyada yayılan Bayram harçlığı için başvuru konusuyla ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Bahsedilen konunun gerçekliğe dayanan bir durumu olup olmaması vatandaşları ilgilendiriyor. Son yapılan İçişleri Bakanlığı açıklamasında bayram harçlığı durumunun şu an için söz konusu olmadığı belirtilmişti. Son dönemde tekrar ortaya çıkan Açık Kapı sayfası ve Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfası aracılığıyla ile verileceği söylenen bayram harçlığı iddialarının doğruluk değeri bulunmuyor.
AÇIK KAPI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYADA 500 TL BAYRAM HARÇLIĞI İDDİASI

"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz."



Peki bu iddialar gerçek mi? İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama geldi!

Bu konuda iddialar kulaktan kulağa yayılınca milyonlarca vatandaş açık kapı uygulamasına girerek başvuru yapmaya çalıştı. Ancak bu iddiaların yalan olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDEN AÇIKLAMA

Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danısma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde olusan sosyal izolasyona zarar vermektedir.

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur



AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI VİDEO

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