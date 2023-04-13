Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 15:39

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 2023 e devlet bayram harçlığı öğrencilere 1000 TL başvuru

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 2023 e devlet bayram harçlığı öğrencilere 1000 TL başvuru son günlerin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği gündeme geldi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi öğrencilere bayram harçlığı müjdesinin gelmesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni açıklamalarına çevrildi. Peki, öğrenci bayram ikramiyesi ne zaman? Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nereye yapılır? araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte Öğrenciye bayram ikramiyesi son durum 2023…

Bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 2023 e devlet bayram harçlığı öğrencilere 1000 TL başvuru
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Öğrencilere bayram ikramiyesinde son gelişmeler, yapılan açıklamalarla takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. 11 Nisan tarihinde AK Parti seçim beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler başta olmak üzere evlenecek olanlara ve ev hanımlarına da peş peşe müjdeleri duyurdu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürprizler açıklayacağı öğrenildi. Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak. Öğrencilere bayram ikramiyesinin 1000 TL olacağı gündeme geldi.
BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023 E-DEVLET 

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.

Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor.

Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI 1000 TL NASIL, NEREDEN ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialarda gençlere açık kapı üzerinden başvuru yapmaları durumunda 1000 TL'lik bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Ancak bu iddialar doğru değil. Bayram ikramiyesi sadece emeklilere verilen bir uygulamadır. Her dini bayramdan önce emeklilerin hesaplarına para yatırılıyor. Söz konusu ödemeler bu sene 14 Nisan tarihinden sonra hesaplara yatırılacak.
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