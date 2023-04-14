Bayram harçlığı başvurusu 2023 | 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ne zaman verilecek?

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Öğrencilere bayram ikramiyesinde son gelişmeler, yapılan açıklamalarla takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. 11 Nisan tarihinde AK Parti seçim beyannamesi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler başta olmak üzere evlenecek olanlara ve ev hanımlarına da peş peşe müjdeleri duyurdu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sürprizler açıklayacağı öğrenildi. Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak. Öğrencilere bayram ikramiyesinin 1000 TL olacağı gündeme geldi.Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor.Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialarda gençlere açık kapı üzerinden başvuru yapmaları durumunda 1000 TL'lik bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Ancak bu iddialar doğru değil. Bayram ikramiyesi sadece emeklilere verilen bir uygulamadır. Her dini bayramdan önce emeklilerin hesaplarına para yatırılıyor. Söz konusu ödemeler bu sene 14 Nisan tarihinden sonra hesaplara yatırılacak.