Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (16 Mayıs Cumartesi)

Bayram tatili 9 gün mü olacak? sorusunun cevabı merakla bekleniyor. AVM'ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.

16 Mayıs 2020 06:58
Bayram hangi gün, bayramda 9 gün tatil olacak mı? (16 Mayıs Cumartesi)
Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde salgınla mücadelede önemli aşamalar kat edilirken, iyileşen hasta sayımız vaka sayısının önüne geçmiş durumda bulunuyor. Durum böyle olunca, vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bilindiği üzere ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye giriyor. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili muhtemel senaryo...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve Ramazan Bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

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