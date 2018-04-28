Bayram Bektaş'tan play-off için iddialı sözler

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 1-0 yenilen Ümraniyespor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bayram Bektaş, "Kendi sahamızda istediğimiz skoru elde edemedik. En önemli noktalarda, sonuca gidecek final paslarında çok acemice davrandık." dedi.Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'u tebrik eden Bektaş, "İyi kapanarak, kontra atak futboluyla maçı kazanmayı bildiler. Ancak gol sırasında futbolcumuz kafası yarılmış şekilde yerde yatıyordu. Hakemin daha duyarlı davranmasını beklerdik. Rakip takım da topu dışarı gönderebilirdi. Futbolcu psikolojisi. Vurdu ve golü attı." diye konuştu.Ligin normal bölümündeki son maçlarını oynayıp, play-off etabına odaklanacaklarının altını çizen Bayram Bektaş, "Benim üzüldüğüm nokta, İbrahimin Akdağ'ın direkt kırmızı kart görmesi. Pozisyonu görmedim ve umarım art niyetli bir hareketi yoktur. Çünkü 2 maç ceza alırsa bu play-off etabına da yansıyacak. Her futbolcumuza ihtiyacımız var. Artık play-off etabına bakacağız. Umarım orada istediğimiz futbolu oynayıp, sonuçları alarak biz de çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.