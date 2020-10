Bayram Bektaş'tan Fernandes açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kısıtlı bütçeyle çok iyi bir takım kurduklarını, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden bir ekip oluşturacaklarını söyledi.



Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harcama limiti en düşük kulüp olduklarını buna rağmen çok başarılı transfer dönemi geçirdiklerini belirtti.



Kayserispor'a en faydalı oyuncuyu getirebilmek için yönetimle el birliğiyle çalıştıklarını anlatan Bektaş, birçok isimle görüştüklerini ve maliyeti en uygun ve en iyi oyuncuyu getirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.



Bektaş, transferde mali boyutun yanı sıra farklı sıkıntılarla da baş etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Kayserispor kağıt üzerinde ligden düştüğü için oyuncu gelmek istemiyor. Önce ona ligden düşmediğimizi, sonra mali sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Gerçekten zor bir dönem geçirdik. Bu süreçte hem transferlerle ilgilendik hem gelen oyuncuları takıma adapte etmeye çalıştık hem de eski oyuncuları yeni sisteme alıştırmaya çalıştık." diye konuştu.



- "İlk maçımızdan galibiyetle ayrılmayı başardık"



Bütün zorluklara karşı lige iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Bayram Bektaş, ligin ilk maçında Kasımpaşa karşısında lisans sorunu nedeniyle yeni transferleri oynatamadıklarını anımsattı.



Bektaş, ilk 11'i kurmakta bile zorlandıkları bu karşılaşmada Giresunspor'a kiraladıkları oyuncuyu sadece o maç için Kayseri'ye getirdiklerini, tüm zorluklara rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardıklarını dile getirdi.



İlk 4 haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Bektaş, kazanılan 6 puanın eksik oyuncular düşünüldüğü zaman başarı olarak görülebileceğini kaydetti.



- "Takımda çok iyi bir atmosfer var"



Bayram Bektaş, Kayserispor'un hayal ettiği bir takım olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Çok iyi bir kadro kurduk. Takımımız karakterli ve oynadıkları mevkide istediklerimizi alabileceğimiz oyunculardan oluşuyor. Takımda çok iyi bir atmosfer var. Burada bir aile gibi olduk. Yeni gelen oyuncular da çok kısa sürede adapte oldu. Bu birliktelik hem antrenmanlarda hem de karşılaşmalarda çok net ortaya çıkıyor. Her geçen hafta üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kafamdaki takımı kurdum diyebilirim. Artık iş bizde. Kurduğumuz bu takımı, sahada terinin son damlasına kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip haline getirmemiz gerekiyor."



- "Hedefimiz ilk 10"



Kayserispor'un hedeflerine de değinen Bayram Bektaş, kalıcı bir takım oluşturmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.



Bektaş, hiçbir kulüpte "ligde kalmak" gibi bir hedefle çalışmadığını belirterek, "Berna Gözbaşı Başkan ile ilk görüşme yaptığımızda geçen sene yaşadıklarını bir daha yaşamak istemediğini, küme düşme hattından uzak bir yerde ligi bitirmek istediğini söyledi. Hedefimiz ilk 10. Gidişatımıza göre de ilk ondan da yukarı bir yeri hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



Kendi sisteminin oturması için birkaç haftaya ihtiyaçları olduğunu, 6. haftayı bay geçeceklerini ve bu aranın ardından tam olarak hazır olacaklarını aktaran Bektaş, "Son transferlerle kurmak istediğim sistem tam olarak oturdu ancak iki kanat oyuncumuz hazır olmadığı için üçlü orta saha oynuyoruz. Oyunda fark yaratabilecek kanat oyuncularımız takımla birlikte değil. Biz şu an elimizdeki oyunculardan en fazla verimi almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Emre Demir için açıklaması



Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'e de değinen Bayram Bektaş, oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Bektaş, Emre Demir'in iyi potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Emre'nin oyun içerisinde eksiklikleri var. Birazcık daha oyun bilgisi ve donanım olsaydı şu an belki banko oynuyordu. Oyun içerisindeki mevkisinin önemini daha iyi bilmeli. Topu ne zaman kullanacağını, nasıl bir pozisyon alacağını, alan paylaşımı gibi konularda biraz daha yetişmesi gerekiyor. Sadece top ayağına geldiği zaman oynarsan çok tercih edilmezsin. Hasan Hüseyin de aynı mevkide oynayan bir oyuncu. Hasan'a bakıyorsun söylediklerimizi anlayan, oyun içerisindeki yerini bilen, adam paylaşımı, adam kovalama gibi takım bütünlüğünü sağlayan görevlerin hepsini yerine getiren bir isim. Emre, şimdi bu konuları öğreniyor. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekstra antrenmanlar yaptırıyoruz."



- "Sivasspor maçında Fernandes'i ilk 11'de görebiliriz"



Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 16.00'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini ifade eden Bayram Bektaş, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aziz Eraltay kendi takımında antrenman yaparken bize transfer oldu. Manuel Fernandes de buraya antrenmanlı bir şekilde geldi. Fernandes çok profesyonel bir oyuncu. Ne yiyeceği, ne zaman antrenman yapacağı belli. Takımla çalışmasının dışında bireysel antrenmanlarını kesinlikle kaçırmayan birisi. Buraya hazır bir şekilde geldikleri için takıma adapte olma konusunda bir sorun yaşamadık. Fernandes bize artı getirecek, oynadığı mevki açısından ihtiyacımız olan bir oyuncu. Zaten bu nedenle transferi konusunda çok ısrarcı olduk. Sivasspor maçını kazanmak için çalışmalarımız devam ediyor. Tek düşüncemiz Sivasspor maçını kazanmak. Sivasspor maçında Fernandes'i ilk 11'de görebiliriz. Geldiği günden beri üstüne koyan bir performansı var."