Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in yardımcısı oldu

Teknik direktör Bayram Bektaş, A Milli Futbol Takımı teknik heyetine dahil edildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bayram Bektaş, A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak ay-yıldızlı ekibimizin teknik heyetine katıldı." denildi.



Görevlendirmeyle ilgili A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.



UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş; Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük yaparken, A Milli Takım'da da yardımcı teknik direktör olarak görev aldı.



