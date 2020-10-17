Bayram Bektaş: 'Sapunaru atılınca çok açık verdik'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçta, Sapunaru'nun atılmasından sonra çok fazla açık verdiklerini söyledi.



Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:



"İyi başlamışken iyi konsantre olmuşken maçtan önce de dediğim gibi ikili mücadeleleri kazanarak atak tazeleyen takımdık. Yememiz gereken bir gol. Bir şut sonrası dönen topta bir reaksiyon gösteremedik. Çok basit bir gol oldu. Akan oyunda çok net bir fırsat vermezken böyle bir gol yemek bizi geri düşürdü. Daha sonra yine golü arayan taraftık ve nitekim golü bulduk oyunu dengeledik ama aynı bir şekilde kopya bir gol yedik. Bu maçı bu şekilde kaybetmemeliydik."



Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Bektaş, "Genel olarak oyuncularımın performansından mücadelesinden tempolarından memnunum. Sivasspor iyi bir takım, ofansif hattı iyi olan bir takım. Sapunaru'nun atılmasından sonra çok fazla açık verdik. Rakip çok kolay fırsatlar buldu. Üzüldük tabi. İyi şekilde çalışıp Rize maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan da galibiyetle ayrılmak için gideceğiz." şeklinde konuştu.



