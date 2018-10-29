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Bayram Bektaş: "Rakip ikinci golü de atabilirdi"

Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Bayram Bektaş: 'Rakip ikinci golü de atabilirdi'
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29 Ekim 2018 23:50
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçta henüz 3. dakikada geriye düştüklerini anımsatarak, "Rakibin gol sonrası kapandığını gördük. İlk yarı golü aramak adına daha iyi bir oyun sergilemeliydik. Çok vasat bir oyun oynadık. Herhalde tam konsantre olamadık. İlk yarıda basit top kayıplarıyla rakibimize fırsat verdik. Akhisarspor 2. golü de bulabilirdi." değerlendirmesinde bulundu. 

Akhisarspor'u iyi analiz ettiklerini dile getiren Bektaş, şunları kaydetti: 

"Rakibin beklerinin ne kadar hücuma dayalı olduğunu, kanat ortalarıyla gol aradıklarını bildiğimiz halde, hem bekleri çıktı hem orta yaptılar. Geriye koşulardaki eşleşmelerimiz doğru değildi. Basit top kayıplarıyla rakibe fırsatlar verdik. Defansın güvenliğini ön plana almalıydık." 

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