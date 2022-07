Bayram Bektaş: 'İki mevkide eksiğimiz var'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un deneyimli teknik direktörü Bayram Bektaş, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, hazırlık maçı için geldikleri Düzce Topuk Yaylası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



25 Temmuz'da sona erecek kampta şu ana kadar iki hazırlık maçına çıktıklarını ve 2 maç daha planladıklarını anlatan Bektaş, "Kamp dönemimiz verimli geçiyor. Daha iki hazırlık maçımız var. Umarım 2 maçı da yaptıktan sonra istediğimiz kamp verimini alıp ligimize döneriz." dedi.



Takıma takviyelerin olduğunu ve bu transferlerin eksik ve ihtiyaç olan bölgelere yapıldığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:



"Yapılan transferler ve takviyeler hep eksik ve ihtiyaç olan bölgelereydi. Savunma hattımız transferlerle tamamlandı. Hücum hattımızda eksikliklerimiz vardı. Bir forvet daha alınacak. Sağ bekte ise tek alternatifimiz var. Dolayısıyla bir sağ bek alınacak. Gelen futbolcumuz Boldrin kampa dahil oldu ama şu anda antrenman eksikliği var. Kadro olarak bütün oyuncularımızı tamamladıktan sonra çok daha güzel oyun ve istediğimiz seviyelerdeki oyun sahaya yansıtılacak."



"İki mevkide eksikliğimiz var"



Samsunspor'un hedefinin devamlı şampiyonluk olduğunu vurgulayan Bektaş, "Samsunspor'da hedef her zaman şampiyonluktur. Şehrin ve kulübün beklentisi de bu yönde. O yüzden biz sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitirebilmek için ona göre takım kuruyoruz. Ona göre antrenman yapıyoruz. Çok şükür şu anda her şey iyi gidiyor. Takımın bütünlüğünü sağlamış bulunuyoruz. İki mevkide eksikliğimiz var. Onları da tamamlarsak sahaya istediğimiz oyunu yansıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Bayram Bektaş, doğru yapılanma, transferler, bütçe ve kadroyla bazı şeylerin başarılabildiğine değinerek, "Geçen sezon daha önce de söyledim Ümraniyespor ve İstanbulspor'un belki de lige çıkacağını kimse beklemiyordu. Bence sezon başından başlayan doğru yapılanma, hem mali açıdan hem oyuncu transferi açısından yolun sonunu onlara gösterdi. Onlar kazandı. Bence bu şekilde gitmediğiniz zaman istediğiniz kadar futbol şehri olun bazı şeyler bozuluyor." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nin ülke için büyük kazanç olduğuna belirten Bektaş, "Ülkemizi tercih eden çok ülke var. Hem devre arası sıcak iklimi ile Antalya hem de yazın bu bölgeyi tercih edebilecek ülkeler var. Biz de yurt dışına gidiyorduk maalesef tesis olmadığı için dolayısıyla bu tarz tesislerin çoğalması gerekiyor ülkemizde. Burada çok güzel bir tesis var ancak 3 takım ağırlanabiliyor. Umarım böyle tesisler çoğalır bizler de daha güzel çalışırız." şeklinde konuştu.





