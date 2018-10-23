Bayram Bektaş: ''Göztepe Avrupa'ya gidecek''

Zirve adaylarından Beşiktaş'ı ikinci yarıda Jarome ve Reis'in golleriyle 2-0 yenen Göztepe bir destan daha yazdı. Bu sezon Fenerbahçe'yi yine evinde 1-0, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-1 yenerek büyük sükse yapan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş galibiyetiyle taraftarını mest etti. Puanını 15'e çıkaran ve lider Galatasaray'ın sadece 4 puan gerisinde 6. sıraya yükselen Göz-Göz, Avrupa hayali kurmaya başladı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta oynayan teknik direktör Bayram Bektaş da eski takımına karşı gurur yaşadı.'Kendime güveniyorum'"Yenemeyeceğimiz takım yok" diyen genç teknik adam, "Beto'nun kurtardığı penaltı bizi ayakta tuttu, kırılma anı oldu. İyi pas yapan Beşiktaş'a önde baskı kurduk. Bu da koşarak ve mücadele ederek oldu. Kaptığımız topla ilk golü attık, bu beni ayrıca mutlu etti. İyi motive olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Bunu kanıtladığımıza inanıyorum. İlk 4 haftada forvetsiz maçlara çıktık. Ancak şu an takım istediğimiz düzeye geldi. Büyük takımı yendikten sonra bir sonraki maç zor olur. Kendine güvenen bir hocayım. 1. Lig'de Süper Lig'de de rakibe göre sistemim vardı. Böyle gidersek Avrupa hedefine ulaşabiliriz. Buna inanıyoruz" diye konuştu.