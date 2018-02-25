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Bayram Bektaş: ''Çok önemli galibiyet aldık''

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'un teknik direktörü Bayram Bektaş: "Önemli olan 3 puan almaktı. İstediğimizi aldık" dedi.

Kaynak: AA
Bayram Bektaş: ''Çok önemli galibiyet aldık''
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25 Şubat 2018 15:48
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, üç haftadır maç kazanamadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan önemli bir karşılaşmaydı. Bu üç maçta skoru lehimize çevirmede sorunlar yaşadık. Bugün sahada iyi oynayan, topa sahip olan bir Ümraniyespor vardı. Pozisyon sonlandırma konusunda yine sorun yaşadık. Yoğun dönemden dolayı üzerimizde yorgunluk vardı. Buna bir de sakatlık eklenince ister istemez bazı oyuncularımıza çok yüklenmek zorunda kaldık. Önemli olan 3 puan almaktı. İstediğimizi aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçta Elazığspor karşısına daha diri, daha güçlü çıkmak istiyoruz."

- Kurt: "İyi mücadele ettik ama başarılı olamadık"

Akın Çorap Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kurt ise rakiplerine pozisyon vermeden maçı kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayan Kurt, "Sakatlıklar, cezalılar elbette bahanemiz değil. Oyunun kontrolü bizdeydi. Penaltıya kadar işler bizim adımıza iyi gidiyordu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarı maçı çevirmeye çalıştık. İyi mücadele ettik ama başarılı olamadık. İşin gerçeği pozisyon vermeden mağlup olduk." diye konuştu.

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