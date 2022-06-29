Bayram Bektaş: '4 mevkiye oyuncu lazım'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, bu sezon Spor Toto 1. Lig'in takım kaliteleri göz önüne alındığında çok daha zorlu müsabakalara sahne olacağını söyledi. Kendilerinin de bu doğrultuda transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Bektaş, kaliteli oyunculardan iyi bir kadro kurmayı planladıklarını belirtti.



UMARIM SEZONA EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLARIZ



Transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bayram Bektaş, "Bazı mevkilerde ihtiyaç var. En iyi transferlerin yapılması için gece gündüz görüşmeler sürüyor. Çok kolay olmuyor. Takımdan ayrılması gereken oyuncular var. Umarım her şey zamanında ve olması gerektiği gibi olur, biz de sezona en iyi şekilde başlarız." diye konuştu.



Bu sezon Samsunspor'u hak ettiği yere getirmek için tüm camianın kenetlendiğini ve buna inandığını vurgulayan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



ŞEHİRDE ÇOK GÜZEL BİR HEYECAN VAR



"Samsunspor, baktığımız zaman Süper Lig camiası, şehri, taraftarıdır. Doğal olarak da her sene hedefi orası. Umarım bu sene bunu yakalamak için gereken tüm parametreleri birleştiririz. Bu yönde de bir çalışma var. Şehirde güzel bir heyecan ve beklenti oluştu. İnşallah taraftarımızın, camiamızın, yönetimimizin yüzünü kara çıkarmayız. "



"LİGİN DURUMU ORTADA"



"Şu an en az 4 mevkiye oyuncu lazım. Bu sene ligin durumu ortada. Çekişmeyi herkes biliyor. Üst ligden gelen takımlar, üst sıralara oynayan takımlar var. Dolayısıyla biz hem ilk 11'e süreceğimiz oyuncuların hem de onların yerine forma giyecek oyuncuların kalitesini yüksek tutmak istiyoruz. Oyuncu potansiyellerini çok yakın tutuyoruz ki sürdürülebilir bir oyun anlayışı olsun. Bunun için çalışıyoruz. Şu an 4 transfer planlıyoruz." (Halk Gazetesi)





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