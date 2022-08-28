Bayram Bektaş: '2 puanı kaybeden biz olduk'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Y

ılport Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, 2 puanı kaybeden taraf olduklarını ve sonuç nedeniyle üzüntü yaşadıklarını söyledi.Rakibin 10 kişi kalmasının ardından baskıyı artırdıklarını fakat aradıkları golü bulamadıklarını belirten Bektaş,ifadelerini kullandı.Bektaş, oyuncularının rakip karşısında zaman zaman acemice davrandığını dile getirdi."10 kişi kalan rakibe karşı bu şekilde basit hata yaparsanız cezayı keserler." diyen Bektaş,değerlendirmesinde bulundu.Bektaş, kaçırılan penaltı öncesinde de çok sayıda gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini belirtti.Erzurumspor FK'ye verilen penaltıyı da tekrar tekrar izlediğini aktaran Bektaş, şunları kaydetti:Toplantının soru cevap kısmında bir basın mensubunun,ifadesi üzerine Bektaş,cevabını verdi.