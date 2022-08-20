Bayram Bektaş: '1 puan için üzgünüz'

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, iç sahada bir puan aldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların kendilerine iyi bir destek verdiğini belirterek, "Üzgün bir gece. Taraftarlarımız muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Onlara hediye vermek istiyorduk ama bir puan aldık. Bütün analizlerde bayağı farkla önde bitirdiğimiz bir maçtı. Sadece gol eksikti." dedi.



Çok kötü bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini hatırlatan Bektaş, "Eyüpspor çok etkili oyunculardan kurulu bir takım. Maçı bırakmadık, golü bulduk ve sayısız fırsat yakaladık. Biz de çok kaliteli bir takımız. Böyle rakiplere karşı pozisyon yakaladığınızda atmak zorundasınız. Çok hata yapmadık. Tek hatamız da yediğimiz golde oldu. Rakip 2 defa bizim sahamızda topla buluştu, bunun da bir tanesi gol oldu. Direncimiz iyiydi. Geçen hafta kazandık. Bugün de kazanıp, geçen haftaki galibiyetin önemini arttırmak istiyorduk. Kendi sahamızda bir puan aldığımız için üzgünüz. Her geçen maç daha iyi oluyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum." diye konuştu.



Kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Bektaş, "Atamayacaksanız gol de yemeyeceksiniz. Gol bulsak belki maç çok farklı bir yere gidebilirdi. Takımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele verdiler. Bence galibiyeti hak eden taraftık. Tüm parametreler bizi gösteriyor ama maalesef goller bulamadık. " ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ