Bayrak futbolunda Türkiye Şampiyonası başlayacak!

Bayrak futbolunda Türkiye Şampiyonası cuma günü İstanbul'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bayrak futbolunda Türkiye Şampiyonası başlayacak!
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21 Mart 2024 13:53
Bayrak futbolu branşında Türkiye'deki ilk şampiyona, cuma günü İstanbul Olimpiyat Sahası Atletizm Tesisleri'nde başlayacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek organizasyona 24 ekip katılacak.

Şampiyonada mücadele edecek takımlar şunlar:

Armada Sharks, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Boğaziçi Sultans, Çekmeköy Sportif Wolves, Dragons, Dragos Dragons, Eagles, Ege Dolphins, Esenyurt Ayyıldız, Hacettepe Reddeers, İstanbul Bulls, İstanbul Lions, İTÜ Hornets, Koç Rams, Blue Wolfs Pursaklar, Lady Knights, Mersin Mustangs, ODTÜ Falcons, Phoenix Flag, Sakarya Tatankaları, Savaşçılar, Selçuk Kartallar, Şile Deniz Chargers, Yıldız Stallions.

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