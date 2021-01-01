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Baynes, boyun sakatlığından ötürü sezonu şimdiden kapatmış olabilir!

Serbest oyuncu Aron Baynes'in, Tokyo'daki 2021 Yaz Olimpiyatları'nda ciddi bir boyun sakatlığı geçirdikten sonra 2021-22 NBA sezonunun tamamını kaçırabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Aron Baynes'in, Tokyo'daki 2021 Yaz Olimpiyatları'nda ciddi bir boyun sakatlığı geçirdikten sonra 2021-22 NBA sezonunun tamamını kaçırabileceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Baynes geçtiğimiz Cumartesi Avustralya Milli takımı Olimpiyat bronz madalyasını aldığında ekiple beraber olmak yerine, boynundaki ciddi sinir hasarından ötürü hastanedeydi.

Baynes, Avustralya'nın grup maçında İtalya'ya karşı oynadığı karşılaşmada sakatlanmış ve turnuvanın son dört maçını kaçırmıştı.

34 yaşındaki oyuncu, Kasım 2020'de Toronto Raptors ile çok yıllı bir anlaşma imzalamış, fakat ekibin 4 Ağustos'ta kendisini serbest bırakmasının ardından serbest oyuncu olmuştu.

Baynes, geçtiğimiz sezon 53 maçta 6.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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