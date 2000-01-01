Bayless: "Young, Curry'nin '5 mil' yakınına yaklaşamaz"

NBA analisti Skip Bayless, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'un bir şutör olarak Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin yanına "5 mil" yaklaşamayacağını söyledi.



Birkaç gün önce Shaquille O'Neal, podcastinde Trae Young'ı rahatsız bir duruma sokmuştu. Politik doğruculuğu bırakmasını ve Curry'den daha iyi bir şutör olabileceğini düşünüp düşünmediğini söylemesini istemişti. Young ise ısrarlara dayanamayıp, "Bir yıl içinde" diyerek kabul etmişti.



Bayless, Undefeated programında Young'ın bu iddiasına katılmadığını belirtti:



"Trae Young'ın NBA'de bir süperstar olması durumuna inanmıyorum. Onu bir pasör olarak çok seviyorum, şutör olarak sevmiyorum. Trae Young'ın Steph Curry'ye 5 mil yaklaşmasının bile imkanı yok."



Young, şimdiye kadar özel bir yetenek olduğunu kanıtladı ve sıkıntı çeken bir takımda, ikinci yılında olmasına rağmen All-Star olarak bunu gösterdi.



Yine de, henüz Curry kadar verimli olduğu görülmedi. Şimdiye dek, Young üçlük çizgisinin gerisinden sadece %34 ile şut atarken, Curry %43.5'lik bir kariyer ortalamasına sahip.



