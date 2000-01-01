Bayless ve Sharpe: "Wade, LeBron'un sahip olduğu en iyi takım arkadaşı"

Fox Sports analistleri Skip Bayless ve Shannon Sharpe, Dwyane Wade'in Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in gelmiş geçmiş en iyi takım arkadaşı olduğunu söylediler.



LeBron, ligin sunduğu en iyi yeteneklerden bazılarıyla takım kurma fırsatına sahip olmuştu. Geçmişte Cleveland Cavaliers'da oynarken Kyrie Irving ile şampiyonluk kazanan James, bu sezon Anthony Davis ile harika bir ikili oluşturdu.



Ancak UNDISPUTED programının sunucuları Bayless ve Sharpe'a göre, LeBron'un şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşı, hala 2003 Draftı'ndan arkadaşı olan Wade.



Skip, Wade hakkında şunları söyledi:



"LeBron'un sahip olduğu en iyi takım arkadaşı D-Wade'dir. AD bir unicorn evet, ancak henüz onun liderlik özelliklerine güvenmiyorum. D-Wade ve Kyrie, bu lig tarihindeki en iyi kritik an şutörlerinden ikisi."



Sharpe, Bayless'ın düşüncelerine katılarak, LeBron'un Miami Heat'te geçirdiği yıllar boyunca, Wade'in kendisi için yaptıklarını, Davis'in henüz geride bırakmadığını ekledi:



"Yetenek söz konusu olduğunda, AD'nin en iyisi olduğuna şüphe yok. Ancak D-Wade ve Kyrie'yi benzersiz kılan şey, parladıkları en büyük sahnelerdir. Şu anda D-Wade'in, kendisinin sahip olduğu en iyi takım arkadaşı olduğunu söyleyebilirim."



