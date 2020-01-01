Bayless: "Rockets, sezon başlamadan Harden'ı takaslar"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın NBA sezonunun açılış gecesinden önce takas edileceğine inandığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Rockets'ın, Harden ile takas yapmaya çalıştıkları takımların sayısını artırdığına dair raporlar gün yüzüne çıkmıştı.



Bir rapor, Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Ben Simmons'ı dahil etmeye istekli olacağını belirtmiş olsa da, takımın genel menajeri Daryl Morey, genç yıldızını takaslayacağına dair iddiaları açıkça yalanlamıştı.



Bayless, Rockets'ın geçtiğimiz hafta Harden'ın "değerinden daha fazla sorun" yarattığını fark ettikten sonra, NBA sezonu başlamadan önce bir anlaşma yapacağına inandığını belirtti:



"Bu raporlar doğruysa ki hepsinin doğru olduğuna inanıyorum, bunu açılış gecesinden önce yapacaklarından şüpheleniyorum. Bu bana, Houston ufkunu takas pazarına doğru genişletmişse, ortak aramak onların tercihiymiş gibi geliyor. Takas ortakları arıyorlar ve bu işlemi tamamlamak için iki ya da üç ortak gerekebilir.



Ama şimdi bakındıkları için, bu bence artık düğmeye bastıklarını gösteriyor. Bıkkınlık gelmiş. Pelicans'ın Anthony Davis'i bir yıl daha tutmaya çalıştıkları zaman gördüğümüz gibi, bu sene boyunca onu burada mutsuz tutmaya çalışırlarsa, değerinden daha fazla bela ve sorun olmaya devam edecek.



Surat asıyorsanız ve ilgi göstermiyorsanız, ne kadar iyi olduğunuzun bir önemi yok. Yönetim olarak bu noktada pes etmeniz gerekiyor. Bu işe bir şekilde dalarak, önünüze bakmanız lazım."



Rockets normal sezonunu 23 Aralık Çarşamba günü evinde Oklahoma City Thunder'a karşı açacak.



