Bayless: "Pat Riley, LeBron'dan nefret ediyor!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Miami Heat başkanı Pat Riley'nin 2020 Los Angeles Lakers NBA şampiyonluğunda, Miami Heat'in sakatlıkları nedeniyle bir "yıldız işareti" olduğu yönündeki son yorumları hakkında konuştu.



Bayless, UNDISPUTED programında Riley'nin Miami'deki eski oyuncusu LeBron James'i, Cleveland Cavaliers için Heat'ten ayrılmasından ötürü nefret ettiği sonucuna verdi:



"Pat Riley, LeBron James'den nefret ediyor. LeBron James, aniden 'Eve dönüyorum' deyince Riley'yi ortada bırakmıştı. Dwyane Wade'i de, oyuncu olarak artık eskisi gibi olmadığını düşündüğünden ötürü aynı şekilde ortada bırakmıştı. Her iki dizi de kendisine sorun çıkarmasına rağmen, Dwyane 'Buna rağmen devam etmeliyim. Yine de LeBron'a yakın duracağım.' demişti. Çünkü Dwyane, LeBron'u seviyor. Bana göre kariyerinin sonlarında bu ittifakı sürdürmek istiyordu, çünkü bu Dwyane için iyi olurdu."



Bayless'e göre Riley, Heat'in NBA Finalleri'nde Lakers ile karşılaşmasını çok istemişti. Ancak Miami, seri sırasında Goran Dragic ve Bam Adebayo'yu sakatlıklarla kaybetmişti:



"Pat Riley, LeBron'un alnına büyük bir yıldız işareti asmak istedi."



