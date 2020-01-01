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Bayless: "Montrezl Harrell, savunmada bir yük..."

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Montrezl Harrell'ın savunma tarafında bir "yük" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Montrezl Harrell'ın savunma tarafında bir "yük" olduğunu söyledi.

Lakers, geçtiğimiz sezon LA Clippers ile Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Harrell'ı yakın zamanda kadrosuna katmıştı.

Ancak Bayless, Lakers'ın yeni hamlesinden hiç etkilenmedi ve Harrell'ın zayıf bubble performansının ve çember savunucusu olmamasının, Lakers için kötü bir işaret olduğundan bahsetti:

"Trez'in ne olduğu bubble'da açığa çıkmıştı. Özellikle Denver'a karşı, hiçbir pivotu savunamıyordu. (Mason) Plumlee veya özellikle (Nikola) Jokic'i. Neden biliyor musun? Trez, boyu 2.03 olarak listelenmiş bir oyuncu ve alçak postta savunma yapamıyor. Çemberi savunamıyor. Savunmada bir yük.

Ama hücumda canavar gibidir, doğruya doğru. Deli gibi hücum eder. Sanırım boyalı alandaki sayılarda NBA'de dördüncü sıradaydı, çünkü olayı bu. Şutu yoktur ama hücum edebilir. Yani tek yapabileceğiniz bu mu? Çünkü savunmanız büyük bir darbe aldı."


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