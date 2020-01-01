Bayless, LeBron'a: "G.O.A.T.'lar, süperstar takım arkadaşı kovalamaz!"

Spor analisti Skip Bayless, Chris Paul takası söylentilerine yanıt olarak, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i "süperstar takım arkadaşlarını kovaladığı" için eleştirdi.



Bayless, LeBron'un G.O.A.T (Tarihin en iyisi) tartışmasından diskalifiye edilmesinin başka bir nedenini buldu.



UNDISPUTED sunucusu Bayless, birçok kez tek G.O.A.T.'un Michael Jordan olduğunu, LeBron'un ise "sahte bir G.O.A.T." olduğunu belirtmişti.



Bayless'a göre James, takım arkadaşı olmak için süperstarların peşinde koşuyor ve bunun başlıca örnekleri olarak Kyrie Irving, Kevin Love, Anthony Davis ve (LA Clippers'a giden) Kawhi Leonard'ı gösteriyor.



Konu, LeBron'un CP3'yi gelecek sezon Lakers'a çekebileceğine dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından, şu şekilde gündeme geldi ve Skip, Shannon Sharpe'a şunları söyledi:



"Adamın LeBron, konu süperstar takım arkadaşları ve yüzük kovalamaya geldiğinde, hiçbir utanç duymuyor.



Arkadan kovalayarak yaptığı bloklarla, şüphelenmeyen kurbanlarının peşine düşüyor. Ve daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu için, durmadan yüzük almasına yardımcı olacak süper yıldız takım arkadaşlarını kovalayıp duruyor.



Yeteneklerini South Beach'e götürmüştü, çünkü Dwyane Wade ve Chris Bosh ile güçlerini birleştirmek zorunda kalmıştı. Bununla bir problemim yoktu, çünkü Cleveland'la geçirdiği uzun maratondan sonra, buna ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Orada bir şampiyonluk kazanmaya çalışmış, denemiş ama başarısız olmuştu. 'Bu işi başarabilmek için buraya gitmeliyim' demişti ve başarmıştı da.



Ama sonra açıkça Cleveland'a geri dönmesi gerekiyordu, çünkü takımda, bana kalırsa oyunun en iyi bitiricisi Kyrie ve en iyi ribaundçısı Love vardı. Ve bu üçlü, Cleveland'a dönüp güçlerini birleştirdiğinde, oldukça iyi bir üçlüydü.



Ve sonra Los Angeles'a geldi ve belli ki ana planı, AD'yi New Orleans'tan Los Angeles'a taşımaktı. Ve işe yaradı da.



LeBron'un bir yıl dört ay kadar önce tüm medya sırdaşlarına, Kawhi Leonard'ın geldiğini söylediğini herkese hatırlatmak isterim. Bu işin tamamen bitirildiğini sanmışlardı. Ta ki Kawhi onları aldatana ve LA Clippers olarak bilinen, Staples Center'ın bodrum katında yaşayan ekiple güçlerini birleştirene kadar.



Tüm bunlar, LeBron James'i G.O.A.T. tartışmasından diskalifiye eder. Çünkü G.O.A.T'lar süperstar takım arkadaşları kovalamazlar. Michael Jordan, Chicago'da geçirdiği onca yıl boyunca 'Elimde kim varsa onunla oynuyorum' demekten tamamen memnundu."



